Birleşik Krallık’ın en iddialı ulaşım yatırımlarından biri olan ve Oxford ile Cambridge şehirlerini birbirine bağlamayı hedefleyen 7 milyar sterlinlik East-West Rail (EWR) projesi, raylarda "hayalet trenlerin" dolaştığı bir çıkmaza dönüştü. Bölgedeki milyonlarca kişinin hayatını kolaylaştırması ve ekonomik büyümeyi tetiklemesi beklenen dev proje, operasyonel anlaşmazlıklar nedeniyle bir türlü tam kapasiteyle hizmete giremiyor.

2024 yılında tamamlanması planlanan ve aslında geçtiğimiz yıl açılması beklenen Bicester Village ile Bletchley arasındaki 58 kilometrelik hat üzerinde trenler çalışmaya devam ederken, vagonların içi tamamen boş. İstasyondan geçen bu "hayalet trenler", yük taşımacılığı ve sürücü eğitimi için kullanılan araçlardan oluşuyor. Hattın asıl amacı olan yolcu taşımacılığı ise, sendikalar ve işletmeci Chiltern Railways arasında devam eden bir dizi anlaşmazlık nedeniyle sekteye uğradı.

2 YILDIR KAPALI

Bu gecikmeden en çok etkilenen noktalardan biri de Winslow kasabası oldu. Kasabada inşa edilen ve 5 milyon sterline mal olan modern istasyon binası, 2024 yılında tamamlanmış olmasına rağmen kapılarını bir türlü açamadı.

Yerel halk, her gün pencerelerinin önünden geçen trenleri izlese de, trenlerin istasyonda durmaması bölgedeki hayal kırıklığını artırıyor. Şu anda EWR hattında aktif olarak yolcu taşıyan tek bölüm, sadece Oxford ve Bicester Village arasındaki kısıtlı güzergahla sınırlı kaldı.