Hatay’da 6 Şubat depremlerinde en az 269 kişiye mezar olan ve “Cennetten bir köşe” sloganıyla satılan Rönesans Rezidans’a ilişkin davada ailelerin adalet arayışı sürüyor. Rönesans Rezidans’ın yıkılmasıyla ilgili 6 sanık, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan yargılanıyor. Yakınlarını kaybedenler ise sanıkların “olası kast” suçundan yargılanmasını talep ediyor.

‘SAVAŞTAN DA BETER’

Önceki gün görülen duruşmada, enkazda kalan ablası ve yeğenini kaybeden, cenazelerine hâlâ ulaşılamayan Cemile İncili, yaşadığı acıyı ve hukuk mücadelesini şu sözlerle dile getirdi:

“Acıdan nefes alamıyorum. Toplamda 350 kişinin ölümüne sebep oldular. Bir savaşta bile bir anda bu kadar insan ölmez. Ama bir gecede yüzlerce insanı kaybettik. Ailelerimizi yok ettiler.”

‘CEZALARINI ÇEKSİNLER’

Yakınını kaybeden bir başka yurttaş da adalet talebini, “Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Benim evlatlarım toprağın altındaysa, sorumlular da cezasını çekmeli. Dışarı çıkmasınlar, yaptıklarının karşılığını ödesinler” sözleriyle dile getirdi.

Bazıları bulunamadı

Enkazda futbolcu Christian Atsu, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve milli hentbolcu Cemal Kütahya’nın da aralarında bulunduğu 269 kişi yaşamını yitirdi. Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk ile bazı yurttaşların cenazelerine ise enkazda ulaşılamadı.

“EVLATLARIMI DEPREM DEĞİL, İHMALLER ÖLDÜRDÜ”

Evlatlarını ve yakınlarını kaybeden aileler, “Deprem değil, çalınan malzemeler öldürdü” diyerek sorumluların “olası kast” suçundan ceza almasını talep etti. Yakınını kaybeden bir yurttaş, “Evlatlarımı deprem değil, ihmaller öldürdü” dedi.