İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bir günde 4 bakanının istifa etmesinin ardından koltuğuna gözünü diken baş rakibi ile görüşecek.

İktidar İşçi Partisi'nin meclis seçimlerinde baş rakibi olan aşırı sağcı Reform UK'ye büyük kayıp vermesinin ardından Starmer istifa etmeyince, parti içinde büyük bir iç çekişme başladı

Hükümetin otoritesi son seçim sonuçlarının ardından ağır bir sarsıntı yaşadı. İç çekişmeler istifalara yol açarken, Sağlık Bakanı Wes Streeting ise Starmer en güçlü rakiplerinden biri olarak görülüyor.

Bu esnada Güvenlik Bakanı Jess Phillips ve Wes Streeting’e yakınlığıyla bilinen Zubir Ahmed görevlerini bıraktı.

Ahmed istifa mektubunda halkın başbakana olan güvenini tamamen kaybettiğini belirtti.

Onlara yerel yönetimlerden sorumlu Miatta Fahnbulleh ve Mağdurlar Bakanı Alex Davies-Jones da eklendi. Buna rağmen Starmer, koltuğunda kalmakta kararlı.

KABİNE'DE İÇ SAVAŞ

Görüşme yeni yasama döneminin başlangıcını temsil eden Kral’ın Konuşması öncesinde Downing Sokağı’nda yapılacak.

BBC’ye gelen bilgilere göre Streeting bu önemli etkinlik öncesinde süreci gölgeleyecek bir açıklama yapmaktan kaçınacak.

Ancak başbakanın geleceği üzerindeki belirsizlik parlamentoda ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Starmer ise baskılara rağmen görevinin başında kalmakta kararlı görünüyor.

Toplamda 80’den fazla İşçi Partili milletvekili Starmer’ın istifasını talep etti. Bu durum partideki derin bölünmeleri bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

Baskılara rağmen Starmer Salı günü yönetime devam etme sözü verdi. Kabine müttefikleri ve 100’den fazla milletvekili başbakanın arkasında durduklarını açıkladı.

Wes Streeting ise liderlik hedeflerini gizlemeyen ve partinin merkez sağ kanadında geniş desteği olan bir isim.

Destekçileri Starmer’ın ülkenin güvenini kaybettiğini savunan mektuplar yazıyor. Hatta ona yakın bazı bakanların istifa etmesi bu baskının bir parçası olarak görüldü.

Ancak Streeting taraftarı olarak bilinen bazı milletvekilleri şu anın liderlik yarışı için uygun olmadığını belirten bir bildiriye imza attı.

Bu durum Streeting’in yeterli sayıya ulaşıp ulaşamayacağı sorusunu doğurdu.