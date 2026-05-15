Televizyon dünyasında son günlerde adeta reyting rekabeti yaşanıyor. Kadrosunda sevilen oyuncuların yer aldığı bazı diziler için final haberleri gündem oldu. Reyting yarışının giderek sertleştiği ekranlarda birçok yapım yayın hayatına veda etmeye hazırlanırken, dört dizi için final tarihleri açıklandı.

4 DİZİ İÇİN FİNAL KARARI ALINDI

Televizyon sektöründe rekabetin artmasıyla birlikte final kararları da ardı ardına gelmeye başladı. Son olarak Delikanlı, Kıskanmak, Cennetin Çocukları ve Kuruluş Orhan dizileri için yayın hayatının sona ereceği tarih belli oldu.

Açıklanan takvime göre:

18 Mayıs Pazartesi: Delikanlı

19 Mayıs Salı: Kıskanmak







8 Haziran Pazartesi: Cennetin Çocukları

10 Haziran Çarşamba: Kuruluş Orhan

Özellikle Delikanlı dizisinin güçlü başlangıcına rağmen reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamadığı, Kıskanmak için ise ikinci sezon planlarının son anda değiştiği öğrenildi. Cennetin Çocukları ve Kuruluş Orhan ise oyuncu kadrosundaki değişikliklerle dikkat çekmişti.

Final kararlarının ardından dizilerin izleyicileri sosyal medyada gelişmelere yoğun ilgi göstermeye başladı.