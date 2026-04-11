Karla kaplanan Çifte Minerale Medrese, Erzurum Kalesi ve Ulu Cami ile Atatürk Üniversitesi yerleşkesi dronla görüntülendi.

- Kars

Kars'ta aralıklarla devam eden kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü.

Zaman zaman yoğunluğunu arttıran ve tipiye dönüşen kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Ekipler kent genelinde karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

- Ardahan

Ardahan’da da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de devam etti.

Etrafı yeniden beyaza bürüyen kar, yollarda buzlanmaya neden oldu.

- Tunceli

Tunceli'de de bazı yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Karayolları ekipleri, beyaza bürünen Pülümür Cankurtaran ve Ovacık Kuşluca bölgelerinde çalışması yaptı.