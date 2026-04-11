Karla kaplanan Çifte Minerale Medrese, Erzurum Kalesi ve Ulu Cami ile Atatürk Üniversitesi yerleşkesi dronla görüntülendi.
- Kars
Kars'ta aralıklarla devam eden kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü.
Zaman zaman yoğunluğunu arttıran ve tipiye dönüşen kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Ekipler kent genelinde karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.
- Ardahan
Ardahan’da da kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kentte gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de devam etti.
Etrafı yeniden beyaza bürüyen kar, yollarda buzlanmaya neden oldu.
- Tunceli
Tunceli'de de bazı yüksek kesimlerde kar etkili oldu.
Karayolları ekipleri, beyaza bürünen Pülümür Cankurtaran ve Ovacık Kuşluca bölgelerinde çalışması yaptı.