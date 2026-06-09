İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, başta Beyoğlu’ndaki Tarlabaşı, Hacı Ahmet ve Hacı Hüsrev bölgeleri olmak üzere il genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen ve “sokak satıcısı” olarak nitelendirilen 112 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kocaeli’de 66 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 73 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 22’sinin başka suçlardan cezaevinde, 1’inin ise askerlik görevini yaptığı tespit edildi. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.