İngiliz vatandaşı Ben ve Nathan Pearson çifti, Fransa’da içinde dev bir çiftlik evi, beş ek yapı ve iki hektarlık arazi bulunan alanı 69 bin sterline (yaklaşık 4 milyon TL) satın aldı. Hayatlarını tamamen Fransa’ya taşımayı hedefleyen çift, 10 aydır süren renovasyon çalışmaları sonucunda 100 bin sterlinlik başlangıç bütçelerinin tamamen tükendiğini açıkladı.

ALTYAPI MASRAFLARI PLANLARI BOZDU

Restorasyon sürecinin beklenenden çok daha maliyetli olduğunu ifade eden çift, bütçenin büyük bir kısmının elektrik tesisatının yenilenmesi, su sistemi kurulumu ve fosseptik altyapısı gibi temel inşaat işlerine harcandığını belirtti. Eski bir mühendis olan Ben Pearson, projenin tamamlanabilmesi için en az 100 ila 150 bin sterlinlik ek bir kaynağa ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

AYLARCA KARAVANDA YAŞADILAR

İnşaat süreci boyunca zorlu koşullarla mücadele eden çift, ilk dört ayı bir ahırın içine yerleştirdikleri karavanda geçirmek zorunda kaldı. On aylık yoğun çalışmaya rağmen köydeki yapıların yalnızca bir yatak odası ve bir oturma odası tamamlanabildi. Çift, mevcut imkanlarla mutfağı ancak yaz aylarına kadar kullanılabilir hale getirmeyi hedefliyor.

PROJENİN GELECEĞİ BELİRSİZ

Küçük bir köy olarak tanımlanan dev arazinin tam kapasiteyle yaşanabilir hale gelmesi için gereken maliyetin öngörülenin çok üzerine çıkması, renovasyon çalışmalarını yavaşlattı. İngiltere'deki birikimlerini projeye aktaran çiftin, ek bütçe yaratılamaması durumunda restorasyonun hangi aşamada kalacağı konusunda belirsizlik sürüyor.