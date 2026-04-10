Malezya kıyılarında yapay adalar üzerine inşa edilen Forest City, 100 milyar dolarlık bütçesiyle 700 bin kişiye lüks bir yaşam vaat ediyordu, ancak bugün, gökyüzüne uzanan dev gökdelenleri, bomboş kumsalları ve kapalı alışveriş merkezleriyle dünyanın en büyük "hayalet şehirlerinden" birine dönüşmüş durumda.

1 GECEDE SATILACAĞI DÜŞÜNÜLÜYORDU

2016 yılında başlatılan iddialı proje, başlangıçta lüks dairelerin bir gecede satılacağı ve özellikle varlıklı Çinli yatırımcıların akın edeceği bir cennet olarak tasarlandı. Kağıt üzerindeki bu görkemli plan; siyasi istikrarsızlık, küresel pandemi ve ekonomik krizlerin kurbanı oldu.

Forest City için hedeflenen nüfus 700 bin iken, son verilere göre şehirde sadece 9 bin kişi yaşıyor. Bu da projenin kapasitesinin sadece %1’inden biraz fazlasının dolu olduğu anlamına geliyor.

Planlanan devasa altyapının bugüne kadar yalnızca %15'i tamamlanabildi.

Projenin ana yatırımcısı olan Çinli inşaat devi Country Garden'ın borç krizine girmesi, inşaat sahalarındaki sessizliği daha da derinleştirdi.

DİPLOMATİK KRİZ BİLE ÇIKARDI

Forest City, kağıt üzerinde "yeşil ve enerji verimli" bir şehir olarak pazarlansa da gerçekler farklı bir tablo çiziyor. Deniz doldurma yöntemiyle inşa edilen adalar, yerel deniz ekosistemini tahrip ettiği gerekçesiyle çevreci grupların sert eleştirilerine hedef oldu. Ayrıca projenin konumu ve kapsamı, komşu ülke Singapur ile Malezya arasında diplomatik gerginliklere yol açtı.

Şehri ziyaret edenler, atmosferi "ürkütücü" olarak tanımlıyor. Kilometrelerce uzanan kumsallar tamamen boş, devasa alışveriş merkezlerindeki dükkanların çoğu ise müşteri yokluğu nedeniyle kapılarına kilit vurmuş durumda. Sokaklarda insan sesinden çok, rüzgarın ve tamamlanmamış binaların uğultusu duyuluyor.

Malezya hükümeti, bu devasa yatırımı canlandırmak için 2024 yılında önemli bir hamle yaptı. Forest City, küresel finans ve teknoloji şirketlerini çekmek amacıyla "özel gümrüksüz finans bölgesi" ilan edildi. Bazı şirketlerin ofis açma niyetinde olduğu belirtilse de, bu teşviklerin hayalet şehri hayata döndürüp döndüremeyeceği hala büyük bir merak konusu.