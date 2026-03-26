Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yaşayan Merve Sağın, 11 Ocak 2025'te, eski eşinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu E.Ç'nin kaybolduğunu emniyete bildirmiş, emniyetteki ifadesinde çelişkili beyanlar veren anne, sorgusunda oğlunu Temmuz 2024'te boğarak öldürüp ilçedeki çöplüğe attığını itiraf etmişti. CANİ ANNE TUTUKLANMIŞTI Gözaltına alınan kadın, 14 Ocak 2025'te tutuklanmış, aynı gün emniyet ve jandarma ekiplerince çöplükte arama başlatılmıştı. HAKİM KARŞISINA ÇIKTI Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Merve Sağın (35) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlandı. Taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu. ÇOCUĞUN CESEDİNİN BULUNMASINI İSTEDİ Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, önceki ifadesini tekrar ettiğini belirterek, çocuğunun cesedinin bulunmasını istedi. "İYİ HAL"DEN CEZASI MÜEBBETE ÇEVRİLDİ İtirafı, tanık beyanları göz önünde bulundurularak Sağın'a cinayet suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İyi hali göz önünde bulundurularak müebbet cezasına dönüştürüldü.

