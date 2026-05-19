Kaza, önceki gün Giresun’un Güce ilçesine bağlı Sarıyar köyü Güner mevkisinde meydana geldi. Rahmi Kuru’nun kullandığı 28 AAG 008 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çay ve fındık bahçelerinin bulunduğu sarp araziden aşağı yuvarlandı. Defalarca takla atan araç, yamacın alt kısmındaki yolda durabildi. İlk savrulmada araçtan fırlayan sürücü Rahmi Kuru ile yanında bulunan Recep Yıldız yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Kamyonetin hurdaya döndüğü kaza anı ise karşı yamaçta bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde aracın metrelerce sürüklenip taklalar attığı, çevredeki vatandaşların ise büyük panik yaşadığı görüldü.

Kazanın ardından konuşan ve bacağı kırılan Recep Yıldız, yaşadıkları olaydan mucize eseri kurtulduklarını belirterek, “Akşam saatiydi, arkadaşımı aradım. ‘Arabanı bana getir, yüküm var babamların evine götüreceğim’ dedim. Aldık, çıkardık ve yükü boşalttık. Dönerken araba virajı alamadı. Sürücü Rahmi, ‘Recep abi biz gidiyoruz’ dediği an arabayla uçuruma yuvarlandık. Fren mi tutmadıysa ne oldu bilemedik. Rahmi’yi yaklaşık 30 metre sonra savurmuş ben de 200 metre sonra savruldum. O an ‘Allah’ım sana çok şükür’ diyerek dua ettim. Çok şükür hayatta kaldık. Kazadan o araçtan sağ kurtulmamız mucizeydi. Ama başka kazaların olmaması için yolumuzun daha güvenli hale getirilmesini istiyoruz. Bu yolun yapılması için ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. Yol çok dar olduğu için böyle oldu. Bize duvar yaptırmadılar. Bu yola bir türlü çözüm bulunamadı. Biz böyle bir kaza atlattık. Ölmedik ama başkaları ölebilir” dedi.