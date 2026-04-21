Son yıllarda üretim ve ihracat maliyetlerindeki artışla sarsılan Türk tekstil dünyasından bir kötü haber daha geldi. Yarım asırlık tecrübesiyle sektörün köklü oyuncularından biri olan, özellikle perakende alanında "Perspective" markasıyla dünya podyumlarında rekabet eden Kelebek Tekstil ve Kelebek Mağazacılık, mali dengesini koruyabilmek adına konkordato ilan etti.

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından incelenen başvuru sonucunda, dev şirket hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verildiği açıklandı.

53 YILLIK TEKSTİL DEVİ

Temelleri 1973'te atılan Kelebek Tekstil, Türk hazır giyim sektörünün gelişimine uzun yıllar tanıklık etmiş bir kuruluş olarak biliniyor. Veysi Gencer ve Hüseyin Gencer’in vizyonuyla hayata geçirilen "Perspective" markası, sadece iç pazarda değil, sınır ötesinde de "global bir Türk markası" yaratma hedefiyle yola çıkmıştı. Tanınmış isimleri reklam yüzü yaparak pazarlama faaliyetlerine hız veren marka, kısa sürede büyük bir başarı yakalayarak 42 farklı ülkede 100’ü aşkın satış noktasına kadar ulaşmıştı.

Geçmiş dönemlerdeki yaygın ağını daraltmak durumunda kalan şirket; bugün halen Dubai, İran, Irak, Mısır, Filistin, Kosova ve Özbekistan gibi stratejik bölgelerde kendi markasıyla varlığını sürdürüyor. Özellikle Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bulunan mağazasıyla dikkat çeken Perspective'in, Türkiye dahil toplam 20 mağazasıyla ayakta kalma mücadelesi verdiği belirtiliyor. Yakın zamana kadar yeni büyüme hamleleri planlayan yönetim, nakit akışında yaşanan tıkanıklık nedeniyle hukuki koruma kalkanı olan konkordato sürecini başlatmak zorunda kaldı.

Mahkemenin verdiği 3 aylık süre boyunca şirket faaliyetlerinin denetim altında süreceği ve alacaklıların durumunun netleşeceği ifade ediliyor. Bir dönem 100 noktada bayrak gösteren markanın bu kararı, tekstil sektöründeki finansal daralmanın ne denli ciddi boyutlara ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi. Gencer ailesi ve şirket yönetiminin, bu süreçte operasyonel verimliliği artırarak markayı yeniden eski gücüne kavuşturup kavuşturamayacağı ise sektör paydaşları tarafından merakla takip ediliyor.