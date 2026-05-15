İzmir’de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, A.Ö. isimli kişinin GBT kayıtlarında arandığı tespit edildi. Şüphelinin, kendisini kamu görevlisi ya da banka, sigorta ve kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 42 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

