AKP milletvekillerinin TBMM’ye sunduğu Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören vergi düzenlemesi kent merkezlerinde 4 çeker (4x4) diye bilinen arazi taşıtlarıyla keyif sürenlerin vergi yükünü artırıyor. Normal otomobillere yüzde 45 ile yüzde 220 oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulanırken, arazi taşıtlarına yüzde 4 ÖTV uygulanıyordu. Yeni düzenlemeyle bu araçların ÖTV oranı yüzde 50’ye çıkarılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi oranındaki 45 puanlık artışla, bir yılda arazi taşıtı alacaklardan 14 milyar TL vergi toplanacağını hesapladı.

Binek otomobillerdeki en düşük yüzde 45 olan ÖTV oranı en düşük yüzde 80’e çıkarılıyor. Memurlara yapılan kıyafet yardımları nedeniyle Sayıştay’ın kamu yöneticilerine çıkardığı zimmet suçlaması yasa teklifiyle iptal ediliyor. Çevre Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Devlet Şu İşleri Genel Müdürlüğü ve KOSGEB’de görevli 189 yönetici, memurlara ödenen toplam 72 milyon 467 bin liralık kıyafet yardımı parası için borçlu çıkarılmayacak.