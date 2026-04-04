Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Van'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
Depremin Van-Yeşilköşk fay zonları arasında gerçekleştiğini belirten Görür, bu alanın bir "bindirme zonu" özelliği taşıdığını ifade etti. Bölgenin sismik geçmişine dikkat çeken Görür, buranın daha önce de depremlerin yaşandığı bir bölge olduğunu hatırlattı.
"YENİ BİR DEPREM BEKLEMİYORUZ"
Söz konusu fay hattının 7 büyüklüğünde bir deprem üretme kapasitesine sahip olduğunu aktaran Görür, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı: "7 büyüklüğünde deprem üretebilir ama bu büyüklükte yeni bir deprem beklemiyoruz."
Bugün Van-Yeşilköşk Fay zonları arasında, Van'da 5,1 deprem oldu. Bu zon bir bindirme zonu. Daha önce depremin olduğu bir yer. 7 büyüklüğünde deprem üretebilir ama bu büyüklükte yeni bir deprem beklemiyoruz— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 4, 2026