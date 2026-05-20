Güçlü sesi ve kendine özgü yorum tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Kubat, “Fidayda”, “Tiridine Bandım” ve “Halkalı Şeker” gibi eserlerle hafızalarda yer edinmeye devam ediyor.

Sanatçı, son dönemde katıldığı “Funda Arar & Kubat Senfonik” konser serisi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Performansıyla yine büyük ilgi toplayan Kubat, izleyicilerden tam not aldı.

5 AYDA 20 KİLO VERDİ, YENİ GÖRÜNÜMÜYLE DİKKAT ÇEKTİ

Konser öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkan sanatçının fiziksel değişimi dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık 5 ayda 20 kilo verdiğini belirten Kubat, bu süreçte ciddi bir dönüşüm yaşadığını ifade etti.

DİSİPLİNLİ YAŞAM TARZIYLA FORMUNU KORUYOR

Kubat, uzun süredir düzenli bir program uyguladığını ve bu değişimin arkasında istikrarlı bir yaşam tarzı olduğunu dile getirdi. Düzenli spor ve yürüyüş alışkanlıklarını aksatmadığını belirten sanatçı, aynı zamanda kontrollü ve disiplinli bir beslenme planıyla süreci desteklediğini aktardı.