Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor, deplasmanda konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri, 37. dakikada Elayis Tavşan, 39. dakikada Olivier Ntcham ve 90+1. dakikada ise Mouandilmadji kaydetti. Mücadelenin uzatma dakikalarında Alanyaspor'da önce Güven Yalçın ardından Elia'nın topu ağlarla buluşturdu ve durumu 3-2'ye getirdi.

Bu sonuçla birlikte Samsunspor, 45 puanla 7. sırada yer alırken Corendon Alanyaspor ise 33 puanla 12. sırada kaldı. Samsunspor, gelecek hafta oynanacak maçlarda Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak. Corendon Alanyaspor ise Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacak.