İspanya La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid, inanılmaz bir ikinci yarıya sahne olan derbide Atletico Madrid'i 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 33'te Ademola Lookman'ın attığı golle 1-0 Atletico Madrid üstünlüğüyle geçildi. İkinci yarının ilk fazında 52. dakikada Vinicius Junior'ın penaltısıyla Real Madrid, eşitliği sağladı: 1-1.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Brezilyalı yıldızın penaltısından 3 dakika sonra 55'te Fede Valverde, Real Madrid'i öne geçirdi: 2-1. Ancak Atletico'nun cevabı da hiç gecikmedi, 66'da Nahuel Molina nefis bir golle yeniden skora dengeyi getirdi: 2-2.

Real'in ilk golünü kaydeden Vinicius Junior, 72'de yeniden sahneye geçip takımını bir kez daha öne geçiren golü attı ve skoru belirledi: 3-2. Öte yandan Vinicius'un galibiyet golünden dakikalar sonra 77'de Federico Valverde, direkt olarak kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

ARDA GÜLER 74 DAKİKA SAHADA KALDI

Dev derbiye ilk 11'de başlayan milli yıldız Arda Güler, 74 dakika sahada kaldı ve son derece iyi bir performans gösterdi. Genç yetenek, çoğunluğu rakip yarı sahada (37/39) olmak üzere attığı 59 pasta 57 isabet sağladı, bir kez de büyük gol şansı yarattı.

Milli yıldız göz dolduran performansının ardından 74'te yerini sakatlıktan yeni dönen Jude Bellingham'a bıraktı.

Kritik derbide galibiyet alan Real Madrid, puanını 69'a yükselterek Barcelona'yı takibini sürdürdü. Real'in lider Barcelona ile arasındaki puan 4'e düşerken; 4 hafta sonra mağlup olan Atletico Madrid 57 puan ve 4. sırada kaldı.