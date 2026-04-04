Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nazımiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sahte kripto para platformları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı.
Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde, T.S.Ö. isimli mağdurun sahte yatırım platformları aracılığıyla 8 farklı şirket hesabına toplam 3 milyon 480 bin TL gönderdiği ve bu yolla dolandırıldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 10 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul, Balıkesir, Hatay, Mersin ve Manisa'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Baskınlarda 6 kişi gözaltına alınırken, hakkında yakalama kararı bulunan diğer 2 şüphelinin farklı suçlardan cezaevinde olduğu anlaşıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli ile halihazırda cezaevinde bulunan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece bu suçtan da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Paranın İzini Kaybettirmeye Çalışmışlar
Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği mali incelemelerde, şüphelilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri paraların izini kaybettirmek amacıyla çok sayıda transfer işlemi yaptığı ve bu fonları farklı kripto cüzdanlarına aktardığı belirlendi. Şebekenin kullandığı 8 farklı şirket hesabında toplam 55 milyon TL'lik işlem hacmi olduğu tespit edildi.
Aramalar sırasında ele geçirilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.