Süper Lig'de daha önce Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştıran, son olarak ise İngiliz ekibi Tottenham'ın başına getirilen Igor Tudor'un görevine son verildiği açıklandı.

Premier Lig'de çıktığı 5 maçta yalnızca 1 puan alabilen 47 yaşındaki çalıştırıcının görevine son verildiği şu açıklamayla duyuruldu:

"Teknik direktör Igor Tudor'un kulüpten derhal ayrılması konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varılmıştır.

Tomislav Rogic ve Riccardo Ragnacci de sırasıyla kaleci antrenörlüğü ve fiziksel antrenörlük görevlerinden ayrıldılar.

Geçen altı haftada yorulmadan çalışan Igor, Tomislav ve Riccardo'ya emekleri için teşekküre deriz. Ayrıca Igor'un yakın zamanda yaşadığı acıyı da anlıyor ve bu zor dönemde kendisine ve ailesine desteklerimizi sunuyoruz.

Yeni teknik direktör ile ilgili detaylar en kısa sürede paylaşılacaktır."

47 gün önce Tottenham'ın teknik direktörlüğüne getirilen Igor Tudor, 5'i Premier Lig, 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7 maça çıktı.

Premier Lig'de 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alınırken, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid'e karşı 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet ile toplam skor dezavantajıyla elenildi...