Paraguay’da güvenlik şirketi Prosegur’a ait milyonlarca dolar nakit taşıyan bir uçağın düşmesi, bölgede büyük bir kaosa yol açtı. Kazanın ardından uçağın enkazı yanarken, yaklaşık 50 kişinin olay yerine gelerek etrafa saçılan paraları topladığı iddia edildi. Pilotun hayatını kaybettiği kazada, kaybolan milyonların izini süren polis ise henüz bir bulguya ulaşamadı.

Paraguay’ın Minga Guazú bölgesinde meydana gelen kazada, Ciudad del Este’den başkent Asunción’a yaklaşık 5 milyon ABD doları ile milyonlarca Brezilya reali taşıyan Cessna 402 tipi uçak, kalkıştan kısa süre sonra düştü.

PARALAR DAKİKALAR İÇİNDE KAYBOLDU

Kurtarma ekipleri olay yerine ulaşana kadar geçen yaklaşık 15 dakikalık sürede, yaklaşık 50 kişinin enkaz alanına girerek etrafa saçılan paraları toplayıp hızla uzaklaştığı belirtildi.

Müfettişler, yaklaşık 1,3 milyon ABD doları ve 4 milyon Brezilya Realinin hala kayıp olduğunu tahmin ediyor.

MOTOR ARIZASI FELAKETE YOL AÇTI

Yerel kaynaklara göre pilot Fernando Noldin, kalkıştan kısa süre sonra motor arızası bildirdi ve geri dönmeye çalıştı. Ancak uçak güç kaybederek piste bir milden daha kısa mesafede düştü ve saniyeler içinde alev aldı.

POLİS OPERASYONLARI SONUÇ VERMEDİ

Yerel polis, kaybolan milyonları geri almak için bölgede en az beş baskın düzenledi ancak şu ana kadar herhangi bir paraya ulaşılamadı. Nakit paranın izinin sürülmesinin zor olması soruşturmayı güçleştirirken, durum bölgede daha da tedirgin edici bir hal aldı. Yetkililer, polis kılığına giren bazı çetelerin evlere baskın yaparak yağmalanan paralardan pay almaya çalıştığı yönünde halka uyarıda bulundu.

Güvenlik şirketi Prosegur ise paranın bir kısmının kaybolduğunu doğrularken, soruşturma kapsamında yetkililerle tam iş birliği içinde olduklarını açıkladı. Kazanın kesin nedeni ise havacılık uzmanları tarafından incelenmeye devam ediyor.