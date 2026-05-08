Süper otomobil dünyası ile koleksiyon kartı piyasası, eşine az rastlanır bir takasla bir araya geldi. Bir koleksiyoncu, lüks spor otomobili Audi R8'i, yaklaşık 140 bin dolar (güncel kurla yaklaşık 4,9 milyon TL) değerindeki dev bir Pokémon kart arşiviyle takas ettiğini duyurdu.

KARTLAR YATIRIM ARACI HALİNE GELDİ

Geoff Pritchett isimli koleksiyoncu tarafından paylaşılan bu sıra dışı alışveriş, Pokémon kartlarının artık sadece bir çocukluk eğlencesi değil, lüks otomobillerle kıyaslanabilen ciddi bir yatırım aracı haline geldiğini kanıtladı.

Takas edilen dev koleksiyonun 75 bin dolarlık kısmının hiç açılmamış paketlerden, 65 bin dolarlık kısmının ise nadir bulunan tekil kartlardan oluştuğu belirtiliyor.

Takasın merkezinde yer alan ürünlerin büyük bir kısmı, 2017-2019 yılları arasında piyasaya sürülen ve artık baskısı bulunmayan Sun & Moon serisine ait. Koleksiyoncular, bu döneme ait açılmamış kutuları bulmanın her geçen gün zorlaşması nedeniyle söz konusu arşive büyük değer biçiyor.

Takas edilen Audi R8'in teknik detayları açıklanmasa da, piyasa uzmanları lüks bir aracın bu denli büyük bir kart stoğuyla el değiştirmesini, Pokémon piyasasının ulaştığı devasa boyutun bir göstergesi olarak yorumluyor.