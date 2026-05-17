Hollanda'da bulunan Mall of Netherlands geçtiğimiz günlerde ilginç bir olaya tanıklık etti. Ünlü saat üreticisi Swatch tarafından Audemars Piguet iş birliği ile üretilen özel üretim bir saat modeli için izdiham yaşandı. İnsanların birbirini ezmesine ramak kalan olayda polis müdahalesi ile AVM tahliye edildi.

SINIRLI ÜRETİM İÇİN BİRBİRLERİNİ EZECEKLERDİ

Hollanda’nın Leidschendam kentinde bulunan "Mall of the Netherlands", benzeri görülmemiş bir alışveriş çılgınlığına sahne oldu. Yeni bir saat modelini almak isteyen yüzlerce kişi mağaza önünde birbirine girdi, polis alışveriş merkezinin bir bölümünü tahliye etmek zorunda kaldı.

Sınırlı sayıda üretilen ürünlerin yarattığı talep patlaması, bu kez Hollanda’nın en büyük alışveriş merkezlerinden birini karıştırdı. Swatch ile Audemars Piguet iş birliğiyle üretilen yeni saat modelinin satışa çıkacağını duyan yüzlerce koleksiyoncu ve meraklı, mağaza açılmadan saatler önce kuyruğa girdi.

KALABALIK KONTROLDEN ÇIKTI

Sabah saatlerinde kapıların açılmasıyla birlikte bekleyen kalabalık arasında itiş kakış başladı. Güvenlik güçleri, mağaza önünde oluşan aşırı yoğunluk ve artan güvenlik riski nedeniyle duruma müdahale etti. Alışveriş merkezinin bir bölümü güvenlik çemberine alınarak tahliye edilirken, olayların büyümemesi için Swatch mağazası hafta sonu boyunca kapalı kalma kararı aldı.

İzdiham sadece Leidschendam ile sınırlı değildi. Amsterdam ve Utrecht’teki Swatch mağazalarında da benzer yoğunluklar yaşandı. Polis, megafonlar aracılığıyla kalabalığa dağılma çağrısı yaparken, pek çok noktada satışlar güvenlik gerekçesiyle dururuldu.

5 YIL İÇİNDE ÇÖP OLACAK AMA ŞU AN ALTIN DEĞERİNDE

Yaklaşık 350 euro fiyatla satışa sunulan bu özel model; kolye, masa saati veya aksesuar olarak kullanılabilen çok yönlü tasarımıyla dikkat çekiyor. Sınırlı üretim olması, ürünün ikinci el piyasasında şimdiden fahiş fiyatlarla yer bulmasına neden oldu. Ancak model incelendiğinde pilini bile yenilemenin mümkün olmayacağı görülüyor. Tek seferlik bir ömre sahip olan bu modelin birkaç yıl içinde değerini kaybedecek olması izdihamın gereksizliğini gözler önüne seriyor.

Sosyal medyanın ve "yeniden satış" (resell) kültürünün etkisiyle Avrupa genelinde bu tür olayların sıklığı artarken, uzmanlar markaların satış stratejilerini güvenlik açısından yeniden gözden geçirmesi gerektiğini vurguluyor.