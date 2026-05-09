Belce Örü Erçin

Düşük maaşla hayatta kalmaya çalışan emekli Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nün (İşkur) abonesi oldu. Nisan ayında İşkur’a kayıtlı iş arayan sayısı 2.5 milyonu aşarken, 95 bin 91’i erkek, 53 bin 758’i kadın olmak üzere 148 bin 849 işe yerleşme gerçekleşti. 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde ise 478 bin 248 kişi İşkur aracılığıyla işe yerleşti. Bu kişilerin 85 bin 741’i 45 yaş üstü, 44 bin 598’i 50 yaş üstü kişilerden oluştu. Ocak-Nisan 2026’da geçen yılın aynı dönemine göre işe yerleşen 50 yaş üstü kişi sayısı yüzde 16.5 arttı. 45 yaş üstünde bu oran yüzde 14.8 oldu.

65 YAŞ ÜSTÜ DE VAR

Yılın ilk 4 ayında işe yerleşenlerin 45-49 yaş arası 41 bin 143, 50-54 yaş arası 24 bin 665, 55-59 yaş arası 12 bin 841 kişiden oluştu. Aynı dönemde 60-64 yaş arası 5 bin 338, 65 yaş üstü 1754 kişi İşkur aracılığıyla iş buldu. Emeklilikte vatandaşlar, daha ziyade proje bazlı veya daha az nitelik gerektiren işlerde istihdam ediliyor. Kamudaki nerdeyse tüm ilanlar 35 yaşından gün almamayı şart koşarken, özel sektör de daha ziyade üniversiteden yeni mezun olan kişilerden alım yapıyor. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun Nisan 2026 verilerine göre, açlık sınırı 34 bin 586 liraya, yoksulluk sınırı 112 bin 660 liraya, yaşam maliyeti ise

44 bin 802 liraya yükseldi.

20 bin lira aylıkla açlık sınırının altına itilen emekliler, kamu desteğinden de mahrum bırakılınca kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalıyor. Huzurevi başvuru yaşının 70’e yükseltilmesi emeklinin en azından sıcak ve güvenli bir yuva bulabilmesi için bile mezara kadar istihdam piyasasında kalacağının kanıtı denebilir.

Üniversite mezunu da İşkur’a mahkum

Ocak-nisan döneminde işe yerleştirilenlerin 90 bini ise ise üniversite mezunlarından oluştu. İşkur aracılığıyla işe yerleşenlerin 45 bin 444’ü ön lisans, 37 bin 126’sı lisans, yüksek lisans 1204, 48’i doktora mezunlarından oluştu. En fazla işe yerleştirme sırasıyla ‘Turizm ve Otelcilik Elemanı’ ve ‘Özel Güvenlik Görevlisi mesleklerinde gerçekleştirildi. Nisanda İşkur’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 207 bin 611 oldu. 4 ayda toplam 717 bin 311 açık iş alındı.