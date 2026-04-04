ABD genelinde 2026 yılı pizza sektörü için zorlu bir süreç olmaya devam ediyor. ABD'de bir firma daha iflas bayrağını çekti. ABD'nin köklü pizza işletmelerinden biri olan 50 yıllık Gina Maria's Pizza firması iflasını duyurdu. Şirket artan maliyetler, tüketici alışkanlıklarının değişmesi ve sektör genelinde hızla devam eden daralma en köklü markaların bile ayakta kalmasını zorlaştırır hale getirdi.

FİRMANIN TASFİYE SÜRECİ RESMEN BAŞLADI

Northern Brands çatışı altında faaliyet gösteren Gina Maria's Pizza, 2026 yılının Mart ayı itibariyle iflas koruma başvurusu yaptı. Şirket 2025 yılının Ekim ayında ani bir karar alarak Minnesota eyaletindeki dört şubesini birden kapatmıştı. Kapanış ile birlikte şube restoranların telefon hatlarının bile tamamen kullanım dışı hale gelmesi dikkat çekmişti.

Mahkemede açıklanan belgelere göre şirketin iflas başvurusu sürecinde açıklanan güncel borcu 2,9 milyon dolar yani yaklaşık olarak 67 milyon TL. Şirketin varlıkları ise yalnızca 64 bin dolar yani 3 milyon TL civarında açıklandı.

PİZZA SEKTÖRÜNDE ZORLU SÜREÇİN SEBEBİ NE?

Pandemi itibariyle ciddi bir büyüme yaşamaya başlamış olan pizza sektörü 2024 yılının ardından yeniden daralmaya başladı. 2024 yılında açıklanan verilere göre pizza zincirlerinden yüzde 61'i satışlarda kayıp yaşamaya başladı. Sektör uzmanlarına göre tüketicilerin alışkanlıklarında değişimlerin görülmesi pizza zincirlerinin sonunu getiren adımı atıyor. Tüketici beklentilerine hızlı adapte olamayan zincir pizzacılar iflas açıklıyor.