Dünya çapında güçlü bir ünü olan manyok bitkisi dünyanın belirli ülkelerinde ekmek yerine tüketilebiliyor. İçerisindeki karbonhidrat ve sağlıklı yapı sayesinde milyonlarca insan manyok bitkisini pişirip tüketiyor. Hayta bununla ilgili bazı yaşanmış olaylar da var. Örneğin Amazon Ormanları'nda düşen bir uçaktan sağ kurtulan gencin gün sonra hayatta bulunması ve bu süreç boyun sade manyok yemiş olması da bitkinin faydalı yapısını gözler önüne seriyor. Milyonlarca kişi beslenme alışkanlıklarında ekmek erine manyok bitkisini tercih ediyor.

EKMEK YOKSA MANYOK YİYİN

Ekmek yerine beslenme alışkanlıklarına tercih edildiğinde kilo vermeyi sağlayan bitkisi iki türü olan ve tatlı, acı şeklinde ayrılan bir bitkidir. Manyok bitkisinin sağlık üzerindeki etkileri genel olarak olumlu olsa da yine de tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Manyok bitkisi aşırı tüketim halinde de sağlık açısından zararlara yol açabiliyor. Manyok çiğ şekilde tüketilmemesi gereken bir bitki. Manyok bitkisi besin değerlerine bakıldığından glutenli beyaz ekmeğe kıyasla çok daha faydalı bir yapıya sahip.

ISIRIRKEN İKİ KEZ DÜŞÜNÜN

Manyok, doğanın en büyük ironilerinden biridir. Toprak altındaki bu dev nişasta deposu, çiğ tüketildiğinde vücuda siyanür salgılayan bileşiklerle doludur. Afrika ve Güney Amerika’da bu bitkiyi yemek haline getirmek bir sanat ve güvenlik önlemidir; köklerin günlerce suda bekletilmesi, soyulması ve yüksek ateşte pişirilmesi gerekir. Aksi takdirde, tek bir öğün ölümcül bir zehirlenmeye yol açabilir!

BUBBLE TEA FURYASININ KAHRAMANI

Son yılların içecek çılgınlığı olan inci çaylarındaki (Bubble Tea) o ağza gelen çiğnenebilir siyah topların aslında manyoktan yapıldığını biliyor muydunuz? Manyoktan elde edilen tapiyoka nişastası, bu içeceklerin yıldızı olan o dokuyu sağlıyor. Yani aslında her yudumda Amazonlardan gelen binlerce yıllık bir mirası çiğniyorsunuz.

KITLIK ZAMANLARININ KURTARICISI

Manyok, bitkiler dünyasının "hayatta kalma uzmanı"dır. Diğer tüm ekinlerin kuraklıktan kavrulduğu, toprağın verimsizleştiği en zor şartlarda bile o büyümeye devam eder. Bu yüzden Afrika’da "kıtlık sigortası" olarak adlandırılır. Eğer elinizde manyok varsa, aç kalmazsınız.

GLÜTENSİZ BESLENMEK İSTYENLERİN EN YAKIN DOSTU

Doğal olarak glütensiz olması, manyok ununu modern mutfakların parlayan yıldızı haline getirdi. Ekmeğinden pudingine, cipsinden sosuna kadar her yerde karşımıza çıkıyor. Patatesten daha doyurucu, buğdaydan daha çevreci.