İran hava sahasının kapanması, Türk Hava Yolları'na ait bir uçağın uzun süre ülkede mahsur kalmasına yol açmıştı. Krizin aşılmasıyla birlikte uçak yeniden gökyüzüyle buluştu. ABD ile İran arasında 28 Şubat Cumartesi günü yaşanan gerilim ve saldırılar sebebiyle İran hava sahası tüm ticari uçuşlara kapatılmıştı. Bu ani karar üzerine Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Tahran Havalimanı'nda kalırken, uçakta görevli personel güvenlik amacıyla kara yoluyla Türkiye'ye tahliye edilmişti. Yaklaşık iki ay süren belirsizliğin ardından uçak için dönüş izni çıktı.
Teknik Bakımın Ardından Havalandı
İran hava sahasının kısmen yeniden uçuşlara açılmasıyla birlikte dönüş süreci başlatıldı. Türk Hava Yolları filosuna kayıtlı TC-JZG kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi uçak, yerel saatle 14.00'te Tahran Havalimanı'ndan sorunsuz bir şekilde kalkış yaptı.
İstanbul'a İnişi Bekleniyor
Gerekli bakımların ardından Tahran'dan ayrılan Türk Hava Yolları uçağının, akşam 17.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na teker koyması planlanıyor.