Türkiye, Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen “5G ile İletişimde Güçlü Türkiye” töreniyle yeni nesil iletişim teknolojisine resmen geçtiğini duyurdu. Geçen yıl TBMM ve stadyumlar gibi bazı alanlarda test edilen 5G, kullanıma açıldı. İlk etapta 81 ilin merkezinde devreye girecek olan sistemin, iki yıl içinde tüm yurtta erişilebilir hale gelmesi hedefleniyor.

Global internet hızı ölçüm platformu Speedtest by Ookla’nın 2025 yılı verileri, dünya genelindeki dijital altyapı rekabetini gözler önüne serdi. Singapur'un 345 Mbps'yi aşan hızlarla zirveye yerleştiği raporda; Türkiye, sabit genişbant internet hızında 50,71 Mbps ortalamada kalarak küresel yarışta 101. sıraya geriledi.

Rapora göre, dünyanın en hızlı sabit internetine sahip ülkeleri listesinde Asya kıtası, İskandinavya ve Batı Avrupa ülkeleri baskın bir tablo çiziyor. Singapur (345,33 Mbps) ile listenin ilk sırasında yer alırken, onu Birleşik Arap Emirlikleri (313,55 Mbps) ve Hong Kong (312,48 Mbps) sıkı bir şekilde takip ediyor.

İzlanda, Fransa ve ABD gibi ülkeler 270 Mbps'nin üzerindeki ortalamalarıyla listenin zirvesindeki yerlerini sağlamlaştırıyor.

Türkiye, son yıllarda fiber altyapı konusunda çeşitli adımlar atsa da, global ortalamadan uzak kalıyor. Artan dijitalleşme ihtiyacına rağmen yerel kullanıcıların en büyük şikayetleri düşük hızlar ve bağlantı kesintileri üzerinde yoğunlaşıyor.

HIZ TESTİNDE TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Sabit Genişbant (Ev/İş İnterneti): Türkiye, ortalama 50,71 Mbps hız ile dünya genelinde ancak 101. sırada yer bulabildi. Bu rakam, zirvedeki ülkelerin sunduğu hızın neredeyse yedide birine tekabül ediyor.

Mobil İnternet: Sabit altyapıya kıyasla nispeten daha iyi bir performans sergilenen hücresel bağlantı kategorisinde ise Türkiye, ortalama 66,39 Mbps hızla 60. sırada konumlandı.

Listenin ilk 10'unu tamamlayan diğer teknoloji devleri ise hız sırasına göre Şili, Danimarka, İspanya ve İsviçre oldu.