Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye’nin ProSeries kategorisindeki tek yol bisikleti yarışı olan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2026) yarın başlıyor.

İzmir'de bir otelde düzenlenen basın toplantısına İzmir Vali Yardımcısı Erkan Karahan, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, sporcular ve davetliler katıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, yarın başlayacak tur için heyecanlı olduğunu belirterek "Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak liderliğinde bugün hazırlıklarımızın hemen hemen hepsi tamam. Sayın Bakanımıza teşekkür etmek istiyorum. Daha önce hep buralarda etap bitiriyorduk, ilk defa start veriyoruz. Çeşme'nin tanıtımına da umarım çok büyük katkı sağlayacak. Çünkü bu tur artık Çeşme'den Ankara'ya olarak anılacak. Turun başlangıcı ve sonu çok önemli." ifadelerini kullandı.

'DÜNYAYA AÇILAN ÖNEMLİ BİR MARKA'

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 60 yılı geride bırakan önemli bir marka haline geldiğini dile getiren Müftüoğlu, "Pandemi hariç hep yapılmış, hep yapılmaya da devam edecek. İnşallah bu ülke bunun 100'üncüsünü yapacak. Dünyada ve Avrupa'da bir organizasyonun değeri yıllara sarihtir. Yaşlandıkça o organizasyonun değeri artıyor, herkesin gözünde büyüyor. Artık ülkemizin dünyaya açılan önemli bir markası, önemli bir turu olarak gittikçe büyüyor. Tanıtım anlamında, sportif anlamda ve spor turizmi anlamında bu turun 2008'den önceki haliyle şimdiki halini koyduğunuz zaman ülkedeki ekonomi, spor ekonomisi, spor turizmi ekonomisi, bisiklet ekonomisi hepsi ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Türk bisikletinin gelişimi için bu tür organizasyonların önemine dikkati çeken Müftüoğlu, Konya Velodromu'ndaki Avrupa Şampiyonası için olumlu yorumlar aldığını dile getirerek "Dünyadaki üst seviye ülkeler arasına girebilmek için bu tür organizasyonları yapmak gerekiyor. Bu organizasyonlar geliştikçe ülkedeki bisiklet sporu da gelişiyor. Son yıllarda gençlerde madalyalar gelmeye başladı. Bizim hedefimiz gençlerde değil, olimpiyatlarda madalya hedefiyle yola çıktık. Bununla ilgili altyapının hepsini gerçekleştiriyoruz. İyi bir ekibimiz var, iyi bir yönetim kurulumuz var. Büyük bir takım halinde bu turla birlikte büyüyen bir Türk bisikleti görüyoruz."

27 ÜLKEDEN 161 BİSİKLETÇİ

26 Nisan – 3 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek TUR 2026; 8 gün, 8 etap ve 1.133,5 kilometrelik parkurda 23 takım, 27 ülkeden 161 bisikletçiyi Çeşme’den Ankara’ya uzanan büyük bir yolculukta buluşturacak. Yarış; 5 şehir, 20’nin üzerinde ilçe ve 60’ın üzerinde kasaba, köy ve yerleşimden geçerek Türkiye’nin doğal, tarihi ve kültürel zenginliğini dünya sahnesine taşıyacak.

61.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun açılış etabı, 26 Nisan Pazar günü saat 10.50’de Çeşme Kalesi önünden start alarak Selçuk’ta Selçuk Kalesi önünde finişe ulaşacak. Yarışın heyecanı 12.30 – 14.30 saatleri arasında TRT Spor ve Eurosport ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.