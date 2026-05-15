Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin kuzeydoğusunda ortaya çıkan yeni Ebola salgını nedeniyle 65 kişi kan kusarak öldğ.

Yüzlerce şüpheli vaka hastalığın sınır ötesine yayılma riskine karşı karantinaya alındı. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Cuma günü yaptığı açıklamada 246 vaka bildirildiğini ve incelenen 20 örnekten 13’ünde virüsün varlığının kesinleştiğini duyurdu.

Bölgesel sağlık yetkilileri virüs türünü belirlemek üzere genetik dizilim çalışmalarını sürdürürken koordineli bir müdahale planı için acil toplandı.

Laboratuvar onayı alan ölümlerden dördü 2018-2020 yılları arasında büyük bir felaket yaşayan Ituri eyaletinde kaydedildi.

Yaklaşık 700 bin kişinin yaşadığı Bunia şehrinden gelen şüpheli vaka haberleri ise yerel otoritelerdeki endişeleri artırıyor.

Sağlık sistemindeki yetersizlikler ile vakaların geç fark edilmesi ölümcül salgının çok kısa sürede kontrolden çıkmasına neden olabiliyor.

YÜZDE 90 ÖLÜM ORANI

Dünyanın en tehlikeli hastalıkları arasında yer alan Ebola enfekte olan bireylerin yüzde 90'ına kadarını öldürebilen bir potansiyel taşıyor.

Virüs vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla yayılırken yüksek ateş ve iç kanama gibi ağır belirtilerle kendini gösteriyor.

Madencilik sektöründeki yoğun nüfus hareketleri ile bölgedeki güvenlik boşlukları hastalığın Uganda ve Güney Sudan sınırlarına taşınma ihtimalini ciddi oranda yükseltiyor.

Özellikle altın madenciliği ve çatışmaların merkezi olan Mongbwalu gibi yerlerde temaslı takibindeki aksaklıklar salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor.

Afrika CDC yetkilileri süreci kontrol altına almak için Dünya Sağlık Örgütü ve Merck ile Moderna gibi dev ilaç şirketleriyle bir araya geliyor.

Üç ülkenin temsilcileriyle yapılan bu kritik görüşmeler aşı tedariki ve tedavi yöntemlerini koordine ederek bölgesel bir sağlık krizinin önüne geçmeyi amaçlıyor.