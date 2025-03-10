Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yakuplu Mahallesi'nde oturan H.A. (65) ile eşi H.A. (63) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A. eşinin boğazını sıktı.
YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cenazesi otopsi için Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli H.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.