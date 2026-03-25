Geliştirici firma INFRAROSE tarafından yürütülen proje kapsamında, başkent Kinşasa’nın 2028 yılına kadar dünya standartlarında yeni bir terminal binasına kavuşacağı açıklandı. 1959 yılından bu yana hizmet veren ve mevcut talebi karşılamakta yetersiz kalan eski altyapının yerini alacak olan bu çağdaş tesis, Orta Afrika’nın havacılık ağında stratejik bir merkez (hub) olmayı hedefliyor.

5 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERECEK

Mimari tasarımıyla uzun vadeli büyüme ve ölçeklenebilirliğe odaklanan yeni terminalin, 2050 yılına kadar yıllık 5 milyon yolcu kapasitesine ulaşması öngörülüyor. Tropikal iklim koşullarına uygun sürdürülebilir yapı malzemeleri ve modern işletim sistemleriyle donatılacak olan proje, ulusal havayolu şirketinin gelişimini desteklerken küresel rotalarla olan bağlantıları da kuvvetlendirecek.

İnşaat takvimi 2028’e kadar kademeli bir geçişi öngörse de, planlamacılar tesisin önümüzdeki on yıllar boyunca değişen yolcu hacimlerine uyum sağlayabilecek esneklikte tasarlandığını vurguluyor.