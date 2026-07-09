ABD'de terk edilmiş depolama birimlerinin açık artırmaları, unutulmuş eşyalar arasında saklı hazineler bulmak isteyen macera tutkunlarını her zaman cezbetmiştir. Bu müzayedelerin sonuçları nadiren sinema filmlerini aratmayacak boyutlara ulaşır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan ve sadece 500 dolarlık bir ilk yatırımla milyonlarca dolarlık servete kapı aralayan inanılmaz bir olay, bu tür açık artırma tarihinin en şaşırtıcı hikayelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Dünyaca ünlü "Storage Wars" (Depo Savaşları) adlı televizyon programının tanınan yüzü ve usta müzayedeci Dan Dotson tarafından ortaya çıkarılan olay, duyanları hayrete düşürdü.

Depoyu görmeden satın aldı, içinden çıkan şok süpriz

Bu tür sıra dışı satışlar, depo sahiplerinin eşyalarını sakladıkları alanlar için kira ödemeyi bırakmalarıyla başlıyor. Yasal süre dolduktan sonra depolama biriminin içeriği açık artırmaya çıkarılıyor ve katılımcılar, içindeki eşyaları önceden detaylıca inceleme imkanı bulamadan, adeta bir kapalı kutuya teklif veriyorlar.

Genellikle bu depolardan eski mobilyalar, kullanılmış giysiler, alet çantaları veya sıradan ev aletleri çıkıyor, ancak bu kez durum tamamen farklıydı.

İsmi açıklanmayan şanslı bir alıcı, sadece 500 dolar ödeyerek içeriğini bilmediği terk edilmiş bir depoyu satın aldı. Depodaki eşyaları tek tek kontrol etmeye başlayan adam, eski eşyaların arasına gizlenmiş bir kasa buldu. Kasa açıldığında ise içeride tam 7,5 milyon dolar nakit para olduğu görüldü.

Paranın sahibinden avukatlı hamle: Neden 1,2 milyon dolara razı oldu?

Bu inanılmaz keşfin kulaktan kulağa yayılmasının ardından, deponun eski sahiplerini temsil eden bir avukat hemen devreye girerek parayı geri almak amacıyla gizemli alıcıyla iletişime geçti.

Milyonlarca dolarlık kasanın gerçek sahipleri, parayı sorunsuz bir şekilde geri alabilmek için alıcıya ilk olarak 600 bin dolarlık bir ödül teklif etti; ancak bu teklif alıcı tarafından az bulunarak reddedildi.

Taraflar arasında yürütülen sıkı pazarlıkların ardından deponun eski sahipleri tekliflerini iki katına çıkardı. Sonuç olarak yapılan anlaşmaya göre alıcı, kasada bulunan paranın büyük bir kısmını gerçek sahiplerine iade etmesi karşılığında 1.2 milyon dolarlık devasa ödülü almayı kabul etti.

500 dolarlık yatırımını birkaç gün içinde net 1.2 milyon dolara katlayan adam, riskli bir kumardan hayatının karıyla çıkmayı başardı.