Myanmar’da 2025 yılının Mart ayında meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki yıkıcı deprem, modern mühendislik dünyasına ders niteliğinde bir sürpriz yaşattı. Merkez üssüne sadece 15 kilometre uzaklıkta bulunan betonarme binalar kağıt gibi yerle bir olurken, bambudan inşa edilen 26 evlik bir yerleşim alanı tek bir hasar almadan ayakta kalmayı başardı.

TELEFON FİYATINA DAYANIKLI EVLER

"Housing NOW" projesi kapsamında inşa edilen bu evler, sadece bir barınak değil, aynı zamanda mühendislik harikası olarak değerlendiriliyor. Doğal esnekliği sayesinde sismik şokları emen bambu, hafif yapısıyla temellere binen yükü en aza indiriyor. Projenin en çarpıcı noktası ise maliyeti; tamamı yerel bambudan üretilen bir evin toplam inşaat bedeli, yaklaşık bir akıllı telefon fiyatına denk geliyor.

Modüler yapısı sayesinde bir haftadan kısa sürede monte edilebilen bu evler, özellikle deprem kuşağındaki yoksul bölgeler için "hayat kurtaran" bir model sunuyor.

DEPREMDE KIRILMAYIP ESNİYOR

Japonya’da bambu mühendisliği üzerine uzmanlaşan Rafael Ascoli tarafından geliştirilen bu sistem, geleneksel tuğla ve betonun aksine deprem anında kırılmak yerine esneyerek sarsıntıyı savuşturuyor. Myanmar’daki iç çatışmalar ve ekonomik kriz ortamında doğan bu yenilikçi çözüm, 7,7'lik dev sarsıntıyla en zorlu sınavını başarıyla vermiş oldu. Şu ana kadar bölgede 79 konut birimi inşa edilirken, ulaştırılan "kendin yap" kılavuzları sayesinde yerel halk kendi güvenli yuvasını kurmaya başladı.

BAŞKA ÜLKELERE DE İHRAÇ EDİLİYOR

Myanmar'da elde edilen bu başarı, sadece yerel bir çözümle sınırlı kalmayıp Madagaskar gibi diğer ülkelere de ihraç edilmeye başlandı. Uzmanlar, bambunun doğru mühendislik yöntemleriyle birleştiğinde, deprem bölgelerinde betonarmeden çok daha güvenli ve sürdürülebilir bir alternatif olduğunu vurguluyor. Mart ayındaki depremle tescillenen bu dayanıklılık, dünya genelindeki konut krizine karşı ekonomik ve güvenli bir devrimin habercisi olarak nitelendiriliyor.