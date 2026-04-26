ABD Donanması, küresel deniz rekabetinin hız kazandığı bir dönemde stratejik caydırıcılığını artırmak amacıyla Virginia sınıfı saldırı denizaltısı USS Idaho’yu resmen hizmete aldı. 25 Nisan 2026 tarihinde Connecticut’taki New London Denizaltı Üssü'nde düzenlenen törenle filoya katılan bu yeni platform, gelişmiş gizlilik özellikleri ve yüksek vuruş gücüyle Amerika’nın deniz altındaki hakimiyetini pekiştirmeyi hedefliyor.

Modern deniz savaşlarının en belirleyici unsurlarından biri olan "tespit edilemezlik" prensibiyle inşa edilen denizaltı, düşman radarlarına yakalanmadan en riskli bölgelerde istihbarat toplama, özel operasyon timlerini karaya sızdırma ve yüzlerce mil uzaklıktaki hedefleri hassas vuruşlarla etkisiz hale getirme kabiliyetine sahip.

YAKIT İKMALİ GEREKMİYOR

Yaklaşık 115 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde olan bu devasa savaş makinesi, tam 7.800 tonluk ağırlığıyla denizlerdeki en güçlü platformlardan biri olarak öne çıkıyor. Gücünü ömrü boyunca yakıt ikmali gerektirmeyen bir nükleer reaktörden alan USS Idaho, bu sayede sınırsız menzil ve su altında aylarca kalabilme imkanı sunarak mürettebatın dayanıklılığı dışında hiçbir engele takılmadan küresel çapta görev yapabiliyor.

Teknik olarak Virginia sınıfının Blok IV konfigürasyonunda üretilen sekizinci gemisi olma özelliğini taşıyan denizaltı, tasarımındaki iyileştirmeler sayesinde çok daha az bakıma ihtiyaç duyuyor ve operasyonel ömrü boyunca önceki modellere kıyasla çok daha fazla görevde aktif rol alabiliyor.

Stratejik açıdan özellikle Çin ve Rusya gibi güçlerin denizaltı filolarını modernize ettiği bir dönemde kritik bir hamle olarak görülen bu teslimat, ABD’nin Hint-Pasifik gibi çekişmeli bölgelerdeki varlığını güçlendiriyor.