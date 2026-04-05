ABD Donanması'nın en modern stratejik varlıklarından biri olan 7 bin 800 tonluk nükleer saldırı denizaltısı USS New Jersey, kapsamlı modernizasyon ve sistem doğrulama süreçlerinin ardından tam operasyonel kapasiteyle filoya geri döndü.

Virginia sınıfının en gelişmiş örneklerinden biri olan dev denizaltı, nükleer dayanıklılığı, yüksek hızı ve yenilenen savaş sistemleriyle ABD’nin deniz stratejisindeki caydırıcı gücünü pekiştirdi.

Huntington Ingalls Industries tarafından yürütülen bakım ve yükseltme çalışmaları kapsamında, denizaltının elektronik altyapısı ve sensör ağları en son teknolojiyle güncellendi.

KESİNTİSİZ OPERASYON YAPABİLİYOR

İlk teslimatın ardından gerçekleştirilen bu kritik geçiş süreci, geminin zorlu savaş koşullarına ve uzun süreli görev döngülerine hazır hale getirilmesini sağladı. 114 metre uzunluğundaki nükleer dev, hizmet ömrü boyunca yakıt ikmaline ihtiyaç duymayan reaktörü sayesinde 46 kilometre üzerindeki hızlarda kesintisiz operasyon yürütebilme kabiliyetine ulaştı.

USS New Jersey, sahip olduğu Mk 48 torpidoları ve Tomahawk seyir füzelerinin yanı sıra, büyük çaplı Virginia Yük Tüpleri ile çok boyutlu bir muharebe gücü sunuyor.

Denizaltı ve su üstü savaşlarından kara saldırılarına, istihbarat toplamadan özel operasyon desteklerine kadar geniş bir görev yelpazesinde hareket edebilen platform, Nisan 2026 itibarıyla en yüksek hazırlık seviyesine ulaşarak aktif konuşlandırma safhasına bir adım daha yaklaştı.

Uzmanlar, USS New Jersey’nin filoya tam yetkinlikle dönüşünü, küresel deniz güvenliği ve stratejik saldırı kapasitesinin sürdürülmesi açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor.