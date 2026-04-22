Oyuncu Kerem Bürsin ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu’nun ilişkisine dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yaklaşık yedi aydır birlikte olan çiftin yollarını ayırdığı öne sürüldü.

GÖZ ÖNÜNDE OLMAYI TERCİH ETMİYORLAR

Kerem Bürsin, geçtiğimiz yıl Melisa Sabancı Tapan ile yaşadığı ayrılığın ardından Selin Yağcıoğlu ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Göz önünde olmayı tercih etmeyen ikili, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla birlikteliklerini takipçilerine yansıtıyordu.

ETKİLEŞİM BİTTİ

Ancak son dönemde çiftin birlikte görüntülenmemesi ayrılık iddialarını beraberinde getirdi. Daha önce birbirlerinin paylaşımlarına sık sık beğeni ve yorum yapan Bürsin ile Yağcıoğlu’nun artık etkileşimde bulunmaması da dikkat çekti.





Öte yandan ikilinin sosyal medya hesaplarında birbirlerini hâlâ takip ediyor olması, kafaları karıştırdı. Taraflardan konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmemesi ise ayrılık iddialarını güçlendirdi.

''ÖZÜR DİLERİM'' YAZILI KAĞIT

Selin Yağcıoğlu’nun bugün hikâyesinde paylaştığı “Özür dilerim” yazılı not da dikkat çekti. Notun Kerem Bürsin’e ait olduğu öne sürülürken, bazı kullanıcılar ise bunun Kerem Bürsin’den gelen bir özür beklentisine işaret ettiğini yorumladı.