Olay, mağdurların savcılığa başvurmasıyla ortaya çıktı. Aralarında bir fakültenin dekanı profesör, 3 doçent ve 3 esnafın bulunduğu 7 kişi, haklarında icra takibi başlatıldığını ve bu işlemlerden haberleri olmadığını belirterek suç duyurusunda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, aylar süren teknik ve fiziki takip sonucu Gaziantep Üniversitesi’nde görevli Mehmet A.Y.’nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheliyi belirledi.

AKADEMİSYENLERE İMZA ATTIRIP EVRAKLARI DEĞİŞTİRMİŞ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Mehmet A.Y.’nin doktor öğretim üyesi kadrosuna yaptığı başvurunun reddedilmesi sonrası sorumlu tuttuğu akademisyenlere, üniversiteyle ilgili farklı metinler içeren kağıtları imzalattığını belirledi. Şüphelinin, özel bir cihaz yardımıyla bu belgelerin içeriğini değiştirerek mağdurlar adına düzenlenmiş, altında ıslak imzaları bulunan toplam 521 milyon TL değerinde sahte evrak oluşturduğu ve bu belgelerle icra takibi başlattığı tespit edildi.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Mehmet A.Y. ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen 11 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, evrak inceleme cihazı, tarayıcı ve kağıt kesme makineleri ele geçirildi.

7 ÜNİVERSİTE BİTİRMİŞ

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan Mehmet A.Y.’nin 7 üniversite mezunu olduğu, 8’inci üniversitede ise eğitimine devam ettiği öğrenildi.