Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında şampiyon Bayern Münih, elde edilmesi zor bir başarıya imza attı. MEWA Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısını 3-0 geride kapatan Bavyera ekibi, sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı. 30 DAKİKADA 4 GOL Mainz, 15. dakikada Kohr, 29. dakikada Nebel ve 45+2. dakikada Becker'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Ancak Bayern Münih, ikinci yarıda 30 dakikalık bölüme tam 4 gol sığdırdı 53. dakikada Jackson dönüşün fitilini ateşleyen golü kaydederken, 73. dakikada Olise farkı 1'e indirdi. 81. dakikada Musiala skora denge getirdi ve 83. dakikada Harry Kane son sözü söyleyen isim oldu. Bu galibiyetle ligde 113 gole ulaşan Bayern Münih, puanını 82 yaptı. Mainz ise 34 puanda kaldı.

