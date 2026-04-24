Bursa’da 19 Mayıs 2024 akşamı rahatsızlanan 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu, ailesi tarafından grip şüphesiyle Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan küçük kıza serum takıldı. Aile, serumdan yaklaşık yarım saat sonra Yüsra’nın fenalaştığını ve durumunun giderek ağırlaştığını öne sürdü. Saatler içinde şikayetleri artan Yüsra’nın tansiyonunun düştüğü, gözlerinde şişlik ve şiddetli karın ağrısı geliştiği belirtildi.

‘YANLIŞ SERUM UYGULANDI’ İDDİASI

Sabah saatlerinde durumu kritikleşen Yüsra, yoğun bakıma alındı. Kalbi duran küçük çocuk, müdahale ile yeniden hayata döndürülse de entübe edilerek tedaviye alındı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Baba Cemil Türkoğlu, kızının yanlış serum uygulaması nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olayın ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, Sağlık Bakanlığı tarafından ise idari soruşturma başlatıldı. Hastane yönetimi ise çocuğun kalp hastası olduğunun tespit edildiğini ve ailenin hastayı hastaneden çıkarmak istediğini öne sürdü.

SAĞLIK BAKANLIĞI SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ

Sağlık Bakanlığı’nın ön incelemesinde doktorlar hakkında soruşturma izni verilmezken, aile karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3’üncü İdari Dava Dairesi, dosyadaki bulguların ancak savcılık soruşturmasıyla netleşebileceğini belirterek kararı kaldırdı ve 15 sağlık çalışanı hakkında soruşturma izni verdi.