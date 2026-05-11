Kırşehir’in Akpınar ilçesinde doğaseverleri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bölgenin saklı güzelliklerinden biri olan ancak kuraklık nedeniyle 7 yıldır sessizliğe gömülen Kanlıgöl Şelalesi, son dönemde etkili olan bereketli yağışların ardından yeniden hayat buldu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü sırasında dağcılar, uzun süredir kuru olan dere yatağının suyla dolduğunu fark etti. Suyun izini süren ekip, yaklaşık bir saatlik zorlu bir tırmanışın ardından 950 metre rakımda bulunan şelaleye ulaştı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten dökülerek altında doğal bir gölet oluşturan şelalenin görüntüsü, bölgenin eşsiz manzarasını yeniden canlandırdı.

2019'DAN BERİ SU YOKTU

Bölgenin geçmişine dair bilgi veren Akpınar Haciselimli Köyü Muhtarı Yıldırım Kayı, doğa harikasının geri dönüşünü şu sözlerle müjdeledi:

"2019 yılından bu yana burada su bulunmuyordu. Ancak bu yıl yağışların bol olması sayesinde şelalemiz ve gölümüz nihayet suyuna kavuştu. Şelalemiz şu an gürül gürül akıyor ve ziyaretçiler gelmeye başladı bile. Yukarı bölgelerden gelen erime ve yağmur sularıyla akışın daha da güçlenmesini bekliyoruz."

Yedi yıllık hasretin ardından gelen bu görsel şölen, hem yöre halkını hem de doğa tutkunlarını sevindirirken, bölgenin önümüzdeki günlerde daha fazla turisti ağırlaması bekleniyor.