Malezya’nın Genting Highlands bölgesinde bulunan First World Hotel & Plaza, sahip olduğu oda sayısıyla "dünyanın en büyük oteli" unvanını korumaya devam ediyor. Üç yıldızlı bir tesis olmasına rağmen konaklama kapasitesiyle rakiplerini geride bırakan otel, bölgenin en önemli turizm noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

LİSTENİN İLK SIRASINA YERLEŞTİ

2006 yılında 6 bin 118 oda ile hizmete açılan tesis, 2008 yılında Las Vegas’taki Venetian Hotel’in 7 bin 128 odaya ulaşmasıyla liderliği kaybetmişti. Ancak 2015 yılında tamamlanan ikinci kule inşaatıyla birlikte kapasitesini artıran Malezyalı dev, unvanı geri alarak listenin ilk sırasına yerleşti.

Başkent Kuala Lumpur’un 50 kilometre kuzeyinde, Pahang bölgesinde konumlanan otel, Genting Group tarafından inşa edildi. COVID-19 pandemisi öncesinde ortalama %90 doluluk oranıyla çalışan tesisin, günümüzde de tam kapasiteye yakın hizmet verdiği belirtiliyor.

Geniş bir kitleye hitap eden otelin mevcut oda envanteri ise şu verilerden oluşuyor:

3.164 standart oda, 2.922 lüks oda, 649 lüks üç kişilik oda, 480 üst düzey lüks oda, 136 World Club odası

Güneydoğu Asya'nın eğlence merkezi olarak kabul edilen Genting Highlands'deki bu devasa kompleks, operasyonel hızı ve konaklama hacmiyle dünya turizm literatüründeki yerini koruyor.