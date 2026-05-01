Dünya genelinde su krizleri büyürken, Çin’in kuzeyinde yaşanan kuraklığa karşı hayata geçirilen dev proje yeniden gündemde. Ülkenin güneyindeki su kaynaklarını kuzeye taşımayı hedefleyen sistem, özellikle Pekin, Tianjin ve Hebei gibi yoğun nüfuslu bölgeleri kapsıyor.

'Güney-Kuzey Su Transfer Projesi' olarak bilinen bu dev altyapı, toplamda 2.700 kilometreyi aşan kanallar, tüneller ve yapay su yollarından oluşuyor. Amaç, suyun bol olduğu Yangtze Nehri havzasından alınarak kuraklık riski altındaki kuzey şehirlerine ulaştırılması.

Projenin doğu hattında kurulan 13 büyük pompa istasyonu, suyun doğal akışın yeterli olmadığı noktalarda kilometrelerce taşınmasını sağlıyor. Bu sayede sistem, sadece yerçekimine bağlı kalmadan aktif şekilde su transferi yapabiliyor.

Yetkililere göre proje bugün yaklaşık 185 milyon insanın yaşadığı bölgeleri doğrudan etkiliyor. Başkent Pekin başta olmak üzere birçok büyük şehir, içme suyunun önemli bir kısmını artık bu sistem üzerinden karşılıyor.

Maliyeti ise dikkat çekici boyutta. Projenin toplam yatırımının 79 milyar doları aştığı ve bugüne kadar on milyarlarca metreküp suyun kuzeye aktarıldığı belirtiliyor.

Tek bir hat olarak planlanmayan sistem; doğu, merkez ve batı olmak üzere üç ana güzergâhtan oluşuyor. Bu hatların tamamının devreye girmesiyle birlikte, yıllık su taşıma kapasitesinin onlarca milyar metreküpe ulaşması hedefleniyor.