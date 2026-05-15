Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın desteğiyle geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Eskişehir merkezli olmak üzere Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van’da; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 135 şüpheliden 91’i yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir’e getirilen şüphelilerden 46’sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yapılan incelemede 44 şüphelinin yurt dışında bulunduğu belirlenirken, işlemleri tamamlanan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinde, şüphelilerin yasa dışı faaliyetlerden toplam 8,7 milyar lira gelir elde ettiği ortaya konuldu. Bu tutarın 1,2 milyar liralık kısmının ise 8 ayrı şirket üzerinden gerçekleştirilen işlem hacminden oluştuğu belirlendi. Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyal ve banka kartına el konulurken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.