Karabük merkezli yürütülen siber dolandırıcılık soruşturması kapsamında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Karabük Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın, sosyal medya üzerinden reklam vererek “yatırım yaparak kazanç sağlama” vaadiyle bir vatandaşın 4 milyon lira dolandırıldığını bildirmesi üzerine başlatıldığı öğrenildi. Yaklaşık 10 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin 38 farklı ilde toplam 46 kişiyi dolandırdığı ve yaklaşık 87 milyon lira haksız kazanç elde ettiği iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkarılan 20 şüpheliden 18’i tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari durumda olan bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.