Kuzey Kore'nin son dönemde hız kazanan nükleer faaliyetleri ve askeri hareketliliği, bölgedeki tansiyonu hiç olmadığı kadar yükseltirken Güney Kore'den misilleme niteliğinde dev bir hamle geldi. Seul yönetimi, "sığınak delici" özelliğiyle bilinen ve tam 8 ton konvansiyonel savaş başlığı taşıyabilen yeni nesil balistik füzesi Hyunmoo-5'i resmen konuşlandırma aşamasına geçti. Bu hamle, iki ülke arasındaki askeri dengeleri değiştirebilecek stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

YER ALTI SIĞINAKLARINI YOK EDİYOR

Güney Kore askeri yetkililerinden sızan bilgilere göre, Hyunmoo-5 karadan karaya balistik füzesinin temel görevi, Kuzey Kore'nin derin yer altı tünellerinde gizlenen nükleer tesislerini ve komuta merkezlerini imha etmek. Sahip olduğu devasa ağırlıktaki savaş başlığı sayesinde toprağın altına nüfuz etme yeteneğine sahip olan füze, nükleer olmayan silahlar arasında dünyanın en güçlü yıkım kapasitelerinden birine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Seul, bu füzeyle komşusunun nükleer tehditlerine karşı güçlü bir caydırıcılık duvarı örmeyi planlıyor.

BÖLGEYİ HARİTADAN SİLECEK GÜÇTE

Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back tarafından yapılan değerlendirmelerde, ülkenin nükleer silahlara sahip olmamasının yarattığı stratejik açığın bu füzelerle kapatılacağı vurgulandı. "Terör dengesinin sağlanması" adına önemli bir miktar Hyunmoo-5 füzesine ihtiyaç duyduklarını belirten Bakan, bu silahların savunma doktrinlerinde merkezi bir rol oynayacağını kaydetti. Askeri uzmanlar, nükleer bir başlık taşımamasına rağmen 8 tonluk patlayıcı kapasitesinin, bir bölgeyi tamamen haritadan silebilecek bir darbe gücü yarattığına işaret ediyor.

TAKVİM BELLİ OLDU

2025 yılının son çeyreği itibarıyla başlayan konuşlandırma sürecinin, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un görev süresi dolmadan tamamlanması hedefleniyor. 2030 yılına kadar envanterdeki sayısının artırılması planlanan Hyunmoo-5 projesi, Güney Kore'nin kendi savunma sanayisiyle geliştirdiği en prestijli projelerden biri olarak kabul ediliyor. Bu dev füzelerin stratejik noktalara yerleştirilmesiyle birlikte, Kore Yarımadası'ndaki askeri rekabetin yeni bir boyuta taşınması bekleniyor.