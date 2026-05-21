Son yıllarda dünyanın birçok popüler turizm destinasyonu, artan ziyaretçi yoğunluğunu kontrol altına almak için daha sert uygulamalara yöneliyor. Bazı ülkeler vizesiz kalış sürelerini azaltırken, bazıları ise yüksek vergiler, giriş ücretleri ve sıkı kurallarla düşük bütçeli turistleri caydırmaya çalışıyor.

İşte o ülkeler:

Tayland

Tayland yönetimi, birçok ülke vatandaşına tanınan 60 günlük vizesiz kalış süresini 30 güne düşürme kararı aldı. Bunun yanında turistlerden giriş ücreti alınması da planlanıyor. Yetkililerin hedefi daha fazla harcama yapan turistleri çekmek olsa da, yabancı ziyaretçi sayısında düşüş yaşanmaya başladığı belirtiliyor.

İspanya

İspanya’da turistlerden talep edilen kişisel bilgiler ve yükselen vergiler tartışma yaratıyor. Ülke genelinde düzenlenen turizm karşıtı protestolar dikkat çekerken, ziyaretçilerden kredi kartı bilgileri gibi özel verilerin istenmesi eleştiriliyor.

İtalya

İtalya’da birçok turistik şehirde yeni ücretler ve sıkı kurallar uygulanıyor. Venedik’te günübirlik ziyaretçilerden giriş ücreti alınırken, bazı bölgelerde kamusal alanlardaki davranışlara yüksek cezalar kesiliyor. Bu durumun turist deneyimini olumsuz etkilediği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri

ABD’de son dönemde uygulanan daha sert sınır politikaları ve artan güvenlik önlemleri nedeniyle yabancı turistlerin giriş süreçlerinin zorlaştığı belirtiliyor. Bazı ziyaretçi grupları için yüksek teminat talepleri ve milli park ücretlerindeki artış da dikkat çekiyor.

Hollanda

Hollanda, özellikle Amsterdam’daki aşırı turist yoğunluğunu azaltmak amacıyla uzun süredir turistleri caydırıcı kampanyalar yürütüyor. Şehirdeki yüksek konaklama vergileri de ziyaret maliyetlerini artırıyor.

Japonya

Japonya’da artan turist sayısı nedeniyle bazı popüler bölgelerde erişim kısıtlamaları uygulanmaya başladı. Özellikle yoğun ilgi gören doğal ve tarihi alanlarda yeni ücretler ve sınırlamalar gündeme geliyor.

İzlanda

İzlanda, turistlerden alınan yol ve ulaşım ücretlerini artırmasıyla gündemde. Kiralık araçlarla yapılan seyahatlerin daha sıkı takip edildiği ve ziyaretçilerin yüksek maliyetlerle karşılaştığı belirtiliyor.

Kanada

Kanada da vize ve dijital giriş süreçlerini zorlaştıran ülkeler arasında gösteriliyor. Bazı ziyaretçilerin küçük evrak sorunları nedeniyle ülkeye girişte ciddi problemler yaşadığı ifade ediliyor.