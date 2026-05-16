

Yer aldıkları birçok projede adından söz ettiren oyuncu çift Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun’un, uzun süredir gözlerden uzak bir evlilik sürdürüyordu. 2018 yılında dünyaevine giren çift 2020 yılında ise oğulları Marsel’i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Yoğun iş temposu ve özel hayatlarını medyadan uzak tutma tercihleriyle tanınan ikiliden hayranlarını üzen bir haber geldi. Takvim'in iddiasına göre çift, Gemlik Adliyesi’nde görülen duruşmada tek celsede anlaşmalı olarak boşanarak evliliklerini resmen sonlandırdı.

VELAYET ANNEYE VERİLDİ

Boşanma sürecinin ardından alınan kararla çiftin çocukları Marsel’in velayetinin anne Cansu Tosun’a verildiği öğrenildi.

İki oyuncunun da boşanma sonrası herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekerken, süreci sakin ve kamuoyundan uzak şekilde yürütmeyi tercih ettikleri belirtildi.