Astroloji dünyası, son 85 yılın en nadir ve en sarsıcı olayına kilitlendi. Dev gezegen Uranüs, 26 Nisan’da İkizler burcuna girdi, 2033 yılına kadar sürecek devasa bir dönüşümün fitilini ateşledi. En son İkinci Dünya Savaşı döneminde (1941-1948) yaşanan bu kozmik olay, sadece bir gökyüzü hareketi değil; özellikle 4 burç için hayatın sil baştan yazılacağı bir dönüm noktası anlamına geliyor.

Bu geçiş, "yumuşak" geçişlerden biri olmayacak. Uranüs, hayatınızda nelerin tıkandığını ve nelerin değişmesi gerektiğini beklenmedik sürprizlerle gösterecek.

İkizler: Kendi sesinizi bulma vakti

Uzun zamandır kapalı olan kapılar sizin için açılıyor. "Ben gerçekten ne söylemek istiyorum?" sorusu gündeminizde. Uranüs size sürpriz dönemeçler hazırlıyor.

Berraklığınızı korumak için Akuamarin taşı size rehberlik edebilir.

Başak: Rutinler darmadağın oluyor!

İyi işleyen düzeniniz aksamaya başlarsa şaşırmayın; çünkü yeni dönem daha fazla esneklik istiyor. Hiç düşünmediğiniz iş fırsatları veya kariyer değişimleri aniden kapınızı çalabilir.

Zihninizi berrak tutmak için Florit bileklik kullanın.

Yay: İnançlarınız sorgulanıyor!

"Neye inanıyorum?" sorusuyla yüzleşeceksiniz. Eskiden doğru kabul ettiğiniz her şey kısıtlayıcı gelmeye başlayabilir. Bu bir tehdit değil, yeniden doğuş davetidir.

İçsel gerçeğinizi görmek için Lapis Lazuli yüzük takın.

Balık: Tozlu raflar hareketleniyor

Unuttuğunuz projeler, çekmecede bekleyen planlar birdenbire devasa bir enerjiyle uyanıyor. Yıldırım hızıyla gelen içgörülere güvenin.

Sezgilerinize tutunmak için Ay Taşı bileklik yardımcınız olacak.