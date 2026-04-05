Orta Doğu’da süren savaş nedeniyle Dubai ve Abu Dabi gibi turizm destinasyonlarının cazibesini yitirmesi, İngiliz turistlerin tercihini Türkiye’den yana kullanmasına neden oldu. Mart ayının sonu ve bugün başlayan Paskalya tatili için İngilizler rotalarını Türkiye’nin tatil bölgelerine çevirdi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’na (TGA) göre, geçen ay Türkiye’yi ziyaret eden İngiliz turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış gösterdi.

YILLIK BAZDA ÇİFT HANELİ BÜYÜME

Yeni resmi turizm verilerine göre ise, Mart ayının son haftasında bu artış yüzde 64’e ulaştı. En popüler destinasyonlar arasında İstanbul, Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir yer aldı. TGA Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, İngiliz turistlerin Türkiye’yi tercih ettiğini belirterek, son haftalarda İngiltere ve diğer Avrupa pazarlarından sınır geçişlerinde yıllık bazda çift haneli büyüme gözlemlediklerini ifade etti.

REZERVASYONLARDA YÜZDE 160 ARTIŞ

DailyMail'de yer alan habere göre, tur şirketi temsilcileri İngiliz turistler arasında Türkiye’ye yönelik rezervasyonlarda güçlü bir canlanma yaşandığını söyledi. Yalnızca son bir haftada Paskalya dönemi için yapılan son dakika rezervasyonlarında yüzde 160’lık artış yaşandığı kaydedildi. Bu yükseliş trendinin yılın geri kalanında da devam etmesinin beklendiğini dile getirildi.

SADECE 15 STERLİN

Türkiye'de tatil için İngiliz tatilciler, sadece 15 sterline (884 TL) uçak bileti ya da 200 sterline (11 bin 796 TL) paket tatil satın alabiliyor.

22 NİSAN İTİBARIYLA

Bu ay Londra’dan Bodrum’a 15 sterlin, Dalaman’a 28 sterlin, Antalya’ya 30 sterlin, İstanbul’a 33 sterlin, İzmir’e 41 sterlin ve Ankara’ya 52 sterline uçuş imkanı bulunuyor. Turistler, 22 Nisan’dan itibaren Marmaris’te iki kişi için yedi gece, uçak dahil kişi başı 212 sterline (yaklaşık 12 bin 500 TL) konaklama sağlayabiliyor.

YOĞUN İLGİ BEKLENİYOR

Aynı şekilde Dalaman’da bir otelde yedi gece kahvaltı dahil konaklama ve uçak bileti kişi başı 214 sterlin (yaklaşık 12 bin 600 TL) olarak satışa sunuluyor. Öte yandan, Paskalya’nın Batı kiliselerinde 5 Nisan Pazar (bugün), Ortodoks dünyasında ise 12 Nisan Pazar günü kutlanacağı belirtilirken Rus turistlerin de önümüzdeki hafta Türkiye’nin tatil bölgelerine yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.