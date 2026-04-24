Bursa’da 2014 yılında işlenen cinayetten 2017 yılında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan şahıs, 9 kez estetik operasyon geçirmesine rağmen İzmir’de yakalandı. İnegöl ilçesinde 12 yıl önce 'Tasarlayarak öldürme' olayına karışan ve ardından kaçıp izini kaybettiren Adnan Kaymaz hakkında açılan davada 2017’de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. YÜZLERCE KAYIT İZLENDİ, İZMİR'DE YAKAYI ELE VERDİ Yüzlerce güvenlik kamerası izleyen polis ekipleri, estetikle değişen yüzün Adnan Kaymaz’a ait olduğunu belirledi. Cinayetten 12 yıl sonra polis ekiplerinin operasyonuyla İzmir’de yakalanan Kaymaz, cezaevine teslim edildi. Adnan Kaymaz’ın cinayetin ardından otostopla Bursa’dan ayrılarak İzmir’e gittiği öğrenilen şüphelinin farklı kimlikler kullanarak gizlendiği günübirlik işlerde çalışacak geçimini sağladığı bildirildi. Kaymaz’ın tanınmamak için 9 kez yüzünün farklı bölgelerinden estetik operasyon geçirdiği de öğrenildi. Sürekli şapka taktığı da görülen Kaymaz'ın, 10 Nisan'da işe gittiği sırada polis ekipleri tarafından yakalandığı anlar ise çevredeki evin güvenlik kameralarına yansıdı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.